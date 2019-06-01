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14 yıldır uyuyan Suudi prens ilk kez hareket etti

14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Prens Halid Bin Talal, ilk kez başını oynattı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
14 yıldır uyuyan Suudi prens ilk kez hareket etti

Suudi Arabistan'da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve 2005 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.

Kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu

2005 yılında bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi. Kuzeni Prens Halid Bin Talal'ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu. Prenses Rima, bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. "Başını oynattı" ifadesini kullanan Rima, kuzeninin 14 yıl sonra ilk kez hareket ettiğini dile getirdi.

Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanan Prens Halid Bin Talal, geçirdiği kazanın ardından solunum makinalarına bağlanmış, ailesi solunum makinasının fişinin çekilmesini reddetmişti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
  1. Prens Halid Bin Talal

YORUM YAZ

  • SssSss25 dk önce
    Uyuyan prens
  • YUSUF YUSUF 2 sa önce
    Büyük bir haber

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