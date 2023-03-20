14 yıl 38 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde operasyon yaptı.
Operasyonda, "silahlı yağma" suçundan 14 yıl 38 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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