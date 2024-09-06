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Yerel 14 yaşındaki trafik canavarı 3 arabayı hurdaya çevirdi!
Yerel

14 yaşındaki trafik canavarı 3 arabayı hurdaya çevirdi!

Yeniakit Publisher
2024-09-06 12:39:00 -
14 yaşındaki trafik canavarı 3 arabayı hurdaya çevirdi!

Manavgat'ta annesinin aracını alarak trafiğe çıkan 14 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araca çarptıktan sonra kaldırımda park halinde bulunan 2 otomobili de hurdaya çevirdi.

Antalya'da afacan çocuğun otomobil sürme keyfi kısa sürede sonlandı.

Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 14 yaşındaki Batu G., annesinin aracını alarak trafiğe çıktı.

KAÇIRDIĞI ARAÇLA KAZA YAPTI

Seyir halindeki Batu G.'nin kullandığı otomobil, seyir halindeki Gülsüm Gülçin A.'nın kullandığı otomobile çarptı.

Süratli olduğu öğrenilen Batu G. yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımda park halindeki bir otomobile çarptı.

3 ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Bu otomobilde yine kazanın şiddetiyle savrularak yanında park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı.

4 aracın karıştığı 3 tanesinin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücülerinden Gülsüm Gülçin A. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNESİNE 12 BİN 977 TL CEZA KESİLDİ

Diğer taraftan sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan ve kazaya neden olan 14 yaşındaki sürücü Batu G.'nin kullandığı aracın sahibi olan annesine trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

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