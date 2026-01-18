  • İSTANBUL
SON DAKİKA
14 Yaşındaki Sürücü Uçuruma Düştü
Yaşam

14 Yaşındaki Sürücü Uçuruma Düştü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
14 Yaşındaki Sürücü Uçuruma Düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 yaşındaki bir sürücü uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Olay, bölgedeki güvenlik güçleri tarafından soruşturuluyor.

  Mersin'in Erdemli ilçesinde, 14 yaşındaki bir sürücünün kontrolündeki otomobil, bir uçuruma yuvarlandı. Kazada çocuk sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun aracı babasından habersiz aldığı öğrenildi.

 Kaza, bugün ilçeye bağlı Fakılı Mahallesi Karaburun mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesinden habersiz babasına ait 33 BDS 353 plakalı otomobili alan A.O.Y. (14) yola çıktı. Bir süre araçla gezen çocuk, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkıp yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun Fakılı Mahallesi Muhtarı Suat Yanar’ın oğlu olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

x

