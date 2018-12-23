14 yaşındaki çocuğun kabusu olan sapık yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip ederek taciz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı.



Bir ortaokulun yakınlarında 14 yaşındaki ortaokul öğrencisini takip eden Y.K. (28), çocuğu taciz etti.

Olayın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın eşkâline ulaştı.

Polis bir yandan mağdur öğrencinin geçtiği yollarda uzaktan izleme yaparken, bir yandan da şahıs ile alakalı araştırma yapmaya devam etti. Yakalanarak gözaltına alınan Y.K., çıkarıldığı Gemlik Adliyesinde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Uzun süre devam eden takip sonrasında yakalanan zanlının evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, uzun süre araştırma yapan ve zanlıyı tespit eden personeline başarılarından dolayı teşekkür etti.