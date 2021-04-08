14 yaşında milyarlarla oynuyor! Kim bu çocuk?

ABD'de yayımlanan ekonomi ve finans dergisi Forbes 34 yıldır olduğu gibi bu yıl da milyarderler listesini yayınladı. En tepede Amazon CEO'su Jeff Bezos'un bulunması pek şaşırtıcı olmadı ama listenin derinliklerinde çok sürpriz isimler karşımıza çıktı.

Bunlardan bir tanesi de listenin 925'inci sırasında yer alan Kevin David Lehmann. 5 Mart itibarıyla en az 1 milyar dolar net serveti olan 2 bin 755 kişinin oluşturduğu listenin halihazırdaki en genç üyesi olan Lehmann, oldukça merak uyandırdı.

18 yaşındaki Lehmann, Almanya'nın dört bir yanında bulunan dm-drogerie markt mağazalar zincirinin yüzde 50 hissesine sahip. Bunun dışında da hakkında çok fazla şey bilinmiyor.

Dm-drogerie markt Almanya'nın hatta Avrupa'nın önde gelen ecza zincirlerinden biri. Götz Werner tarafından 1973 yılında kurulan dm-drogerie markt'ın internet sitesine göre, ülke genelinde 2 binden fazla mağazası ve 41 binden fazla çalışanı bulunuyor. Almanya dışında Avusturya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, İtalya, Bulgaristan gibi 12 farklı ülkede de yüzlerce dm-drogerie markt mağazası var.

Babası da göz önünde değildi

Hürriyet'ten Sevin Turan'ın haberine göre, Günther Lehmann, dm-drogerie markt'a 1974 yılında, kuruluştan kısa süre sonra ortak oldu. O sırada Wener henüz ikinci mağazayı yeni açmıştı. Lehmann ise o dönemde Baden eyaletinde bulunan Pfannkuch süpermarket zincirinin bir ortağıydı.

Yaklaşık 40 yıl boyunca dm-drogerie markt'ın ortağı olan Günther Lehmann, hep bir yatırımcı olarak perde arkasında kalmayı tercih etti ve günlük operasyonda hiç rol oynamadı.

Alman Wirtschafts Woche dergisinin Ağustos 2017 tarihli bir haberine göre de Mayıs 2017'de hisselerini sessiz sedasız bir biçimde oğlu Kevin David Lehmann'a devretti.

O dönemde 76 yaşında olan Günther Lehmann'ın toplam servetinin yine Forbes'a göre 2,8 milyar dolar olduğu, bunun en önemli kısmını da dm-drogerie markt hisselerinin oluşturduğu detayları da haberde yer aldı.

14 yaşındaki milyarder

Bu gelişmenin duyulmasının ardından bazı Alman gazetelerinde "14 Yaşında Milyarder Oldu" gibi haberler yapılsa da Kevin David Lehmann'ın yaşının küçük olması ve mahremiyetine özen gösterilmesi nedeniyle ne bir röportajı ne de bir fotoğrafı yayınlandı.

Focus dergisi, Forbes'un listesinin açıklanmasının ardından yaptığı haberde Lehmann, hisse devrinin gerçekleştiği dönemde 14 yaşında olduğu için, varlıkların dört yıldır bir vekil tarafından yönetildiği detayına dikkat çekildi.

Geçen yıl 20 Eylül'de 18 yaşına bastığında servetini kontrol etme hakkını da kazanan Lehmann'ın şu anki değeri 3,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Forbes'a göre Kevin David Lehmann da babası gibi şirketin işleriyle çok fazla ilgilenmiyor. Birçok akranının (ve listedeki diğer genç milyarderlerin) aksine Lehmann'ın sosyal medya platformlarında bir hesabı da bulunmuyor.