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14 yaşında korkunç ölüm! Evlerinin garajında...

Şanlıurfa Viranşehir'de yaşayan 14 yaşındaki çocuk, evlerinin garajında kendini asarak canına kıydı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:09
14 yaşında korkunç ölüm! Evlerinin garajında...

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde, Feyzettin S. (14) evinlerinin garajında iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Ayaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Feyzettin S. bilinmeyen nedenle araçlarını park ettikleri garajın tavanına kendisini iple astı. Babası tarafından asılı halde bulunan Feyzettin S.'nin, sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlendi.

İntihar eden Feyzettin S.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Feyzettin S.'nin neden intihar ettiğini araştırıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:09
  1. Şanlıurfa
  2. Viranşehir
  3. 14 yaşında kendini astı
  4. intihar
  5. korkunç olay

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