Yerel 14 yaşında çocuk, otobüs durağında silahla vurulmuş halde bulundu
14 yaşında çocuk, otobüs durağında silahla vurulmuş halde bulundu

Düzce’de meydana gelen olayda 14 yaşındaki Cengiz Efe M., otobüs durağında silahla vurulmuş halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren çocuğun ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay 23.30 sıralarında Düzce’nin Aziziye Mahallesi Günlü Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Efe M. isimli 14 yaşındaki çocuk vatandaşlar tarafından otobüs durağında hareketsiz yatarken görüldü.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, küçük çocuğun kafasında mermi kaynaklı kanama tespit ettiler.

Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan küçük çocuğun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

