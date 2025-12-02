14 yaşında başladı, bedeli ağır oldu! Ciğerini bıraktı

Bir gece şiddetli ağrıyla uyanan LeeRay, nefes almakta güçlük çekince acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler, genç yaşta başlayan alışkanlığının vücudunda oluşturduğu tahribatı gözler önüne serdi. Doktorlar, sol akciğerinde oluşan ciddi hasar nedeniyle akciğerinin bir kısmını almak zorunda kaldı. Ameliyat sonrası, hatasını daha iyi kavraması için LeeRay’e çıkarılan siyaha dönmüş akciğer parçasının bulunduğu bir poşet verildi.

Şimdilerde 17 yaşında olan LeeRay, yaşadıklarından sonra “Bir daha asla elektronik sigaraya dokunmayacağım” diyor.

Olay, Ağustos 2024’te LeeRay’in sabaha karşı dayanılmaz sol yan ağrısıyla uyanmasıyla başladı. Annesi Kylee, o gece oğluğunu hastaneye götürdüğünü belirterek, “Arabanın ön koltuğuna oturur oturmaz acı içinde iki büklüm olup ağlamaya başladı” dedi.

Hastanede yapılan kapsamlı kontrollerde genç adamın sol akciğerinin çöktüğü, yani ciddi bir “pnömotoraks” geçirdiği anlaşıldı. Önümüzdeki dört ay içinde LeeRay’in akciğeri tam dört kez daha çöktü.

Doktorlar önce, akciğerle göğüs duvarı arasında güçlü bir yapışıklık oluşturarak sıvı birikimini önleyen bir işlem uyguladı. Ancak bu müdahale kalıcı çözüm sağlamayınca, genç bir kez daha ameliyata alındı ve göğüs duvarının bir kısmı “plörektomi” operasyonuyla çıkarıldı.

Fakat asıl etkiyi oluşturan üçüncü operasyon oldu. Cerrahlar, akciğerin büyük ölçüde zarar gören bir bölümünü almak zorunda kaldı. Ameliyatın ardından siyaha dönmüş doku, LeeRay’e alışkanlığının vücudunda oluşturduğu tahribatı gösteren çarpıcı bir uyarı olarak teslim edildi.

Temizlik görevlisi olarak çalışan anne Kylee, yaşanan süreci “dehşet verici” sözleriyle tanımladı.

“Poşeti aldığımızda LeeRay parçayı çıkarıp baktı ve ikimiz de aynı anda bağırdık” diyen anne, elektronik sigara kullanımının bu kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bilmediğini söyledi. “Bunu sigarayı bırakmaya yardımcı bir şey olarak pazarlıyorlar ama aslında kendi içinizi bilerek zehirliyorsunuz” şeklinde konuştu.