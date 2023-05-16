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Medya 14 Mayıs seçiminin ardından dikkat çeken ayrılık! Fatih Altaylı'dan Habertürk'e veda yazısı
Medya

14 Mayıs seçiminin ardından dikkat çeken ayrılık! Fatih Altaylı'dan Habertürk'e veda yazısı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 20:29:00 -
14 Mayıs seçiminin ardından dikkat çeken ayrılık! Fatih Altaylı'dan Habertürk'e veda yazısı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün bir veda yazısı kaleme aldı. Altaylı 18 yıldır kadrosunda olduğu Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı.

Fatih Altaylı, "Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum." diyerek kendi bloğunda yazmaya devam edeceğini söyledi.

Altaylı veda yazısında, "Bu Habertürk sayfalarında okuyacağınız son yazım. Kim bilir belki de, gecikmiş bir son yazı. 2005 yılında, Hürriyet'ten ayrıldığımda bana kucak açan Ciner Grubu'nda 18. yılım olmuş hiç çaktırmadan." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın seçimin hemen ertesinde görevi bırakması dikkat çekerken, Habertürk yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

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