14 Mayıs seçiminin ardından dikkat çeken ayrılık! Fatih Altaylı'dan Habertürk'e veda yazısı

Fatih Altaylı, "Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum." diyerek kendi bloğunda yazmaya devam edeceğini söyledi.

Altaylı veda yazısında, "Bu Habertürk sayfalarında okuyacağınız son yazım. Kim bilir belki de, gecikmiş bir son yazı. 2005 yılında, Hürriyet'ten ayrıldığımda bana kucak açan Ciner Grubu'nda 18. yılım olmuş hiç çaktırmadan." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'nın seçimin hemen ertesinde görevi bırakması dikkat çekerken, Habertürk yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.