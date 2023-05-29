14 Mayıs-28 Mayıs farkı: İşte Erdoğan'ın ilk tura göre oyunu en çok artırdığı iller
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğu ilde oy oranını yükseltirken, 11 ilde dikkat çeken bir artış kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğu ilde oy oranını yükseltirken, 11 ilde dikkat çeken bir artış kaydetti.
Erdoğan'ın oy oranının 4 puanın üzerinde arttığı iller şöyle:
Karabük: Yüzde 4.27 artış ile yüzde 63.68
Çankırı: Yüzde 4.38 artış ile yüzde 76.52
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Kırıkkale: Yüzde 4.29 artış ile yüzde 63.95
Karaman: Yüzde 4.15 artış ile yüzde 65.43
Kayseri: Yüzde 4.53 artış ile yüzde 67.86
Isparta: Yüzde 4.09 artış ile yüzde 57.74
Burdur: Yüzde 4.04 artış ile yüzde 55.75
Kilis: Yüzde 4.43 artış ile yüzde 69.98
Erzurum: Yüzde 5.15 artış ile yüzde 73.74
Kars: Yüzde 4.28 artış ile yüzde 43.67
Iğdır: Yüzde 7.34 artış ile yüzde 32.72