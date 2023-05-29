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14 Mayıs-28 Mayıs farkı: İşte Erdoğan'ın ilk tura göre oyunu en çok artırdığı iller

Yeniakit Publisher
2023-05-29 10:44:00 -
14 Mayıs-28 Mayıs farkı: İşte Erdoğan'ın ilk tura göre oyunu en çok artırdığı iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğu ilde oy oranını yükseltirken, 11 ilde dikkat çeken bir artış kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğu ilde oy oranını yükseltirken, 11 ilde dikkat çeken bir artış kaydetti.

Erdoğan'ın oy oranının 4 puanın üzerinde arttığı iller şöyle:

Karabük: Yüzde 4.27 artış ile yüzde 63.68

Çankırı: Yüzde 4.38 artış ile yüzde 76.52
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırıkkale: Yüzde 4.29 artış ile yüzde 63.95

Karaman: Yüzde 4.15 artış ile yüzde 65.43

Kayseri: Yüzde 4.53 artış ile yüzde 67.86

Isparta: Yüzde 4.09 artış ile yüzde 57.74

Burdur: Yüzde 4.04 artış ile yüzde 55.75

Kilis: Yüzde 4.43 artış ile yüzde 69.98

Erzurum: Yüzde 5.15 artış ile yüzde 73.74

Kars: Yüzde 4.28 artış ile yüzde 43.67

Iğdır: Yüzde 7.34 artış ile yüzde 32.72

 

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