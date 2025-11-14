14 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٨٥) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دٖينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(85) Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır.



(Âl-i İmrân Suresi, 3/85) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Temizlik imanın yarısıdır.

Elhamdülillah duası mizânı, sübhânellah ve elhamdülillah sözleri ise yer ile gökler arasını sevap ile doldurur.

Namaz nurdur; sadaka burhandır; sabır ziyâdır.

Kur’an senin ya lehinde ya da aleyhinde delildir.

Herkes sabahtan (pazara çıkar) nefsini satar; kimi onu âzâd kimi de helâk eder.”



Kaynak: Müslim,Tahâret 1



GÜNÜN SÖZÜ:







GÜNÜN FOTOĞRAFI:



Afrika'da savaş/karışıklık çıkartıp yeraltı kaynaklarına çöküyorlar