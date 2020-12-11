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Gündem 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı
Gündem

14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:19:00 - 2020-12-11 12:20:07
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta soruları cevapladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de, Dağlık Karabağ'daki zafer dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, hem iç hem de dış politika, koronavirüs süreci ve ekonomi ile ilgili gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

14 günlük bir sokak kısıtlaması ile ilgili soruya "Bizim Bilim Kurulunda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz." açıklamsı yaptı.

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