BURSA (AA) - Bursa'da, 14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali düzenlendi.

Bursa Enduro Motosiklet Fan Club tarafından Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da gerçekleştirilen festivale binlerce kişi katıldı.

Festival alanında bir araya gelen motosiklet tutkunları, çeşitli gösteriler yaptı, özel olarak hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, zaman zaman çamura saplanan motosikletlerin sürücüleri zor anlar yaşadı.

Konserlerin verildiği, kamp çadırlarının kurulduğu festival yarın sona erecek.

Organizasyon sorumlusu Nazmi Türksever, AA muhabirine, 14'üncüsünü düzenledikleri festivalin Türkiye'de öncü hale geldiğini söyledi.

Sponsor destekleriyle bu etkinliği düzenlediklerini ve ilginin çok yoğun olduğunu belirten Türksever, "Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından motosikletleriyle gelenler var. Diyarbakır'dan gelen de İzmir'den gelen de var. Binlerce kişi burada doğayla iç içe bu festivale katılıyor. Enduro parkurlarımız var orada yarışmalar düzenleniyor." dedi.