14 Burda’da, “Açık Hava Sinema Günleri” ile nostaljik yolculuk

Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı itibariyle “Açık Hava Sinema Günleri” ile ay boyunca her Cuma ve Cumartesi günleri ziyaretçilerini açık havada ücretsiz sinema keyfiyle buluşturuyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca Cuma ve Cumartesi günleri saat 21.00’de ziyaretçilerini birbirinden keyifli filmlerle karşılayacak. 2 Ağustos’ta Neşeli Günler ve 3 Ağustos’ta Çöpçüler Kralı, filmleri ile ziyaretçilerini ağırlayacak olan 14 Burda AVM, 9 Ağustos’ta Mavi Boncuk, 10 Ağustos’ta Köyden İndim Şehre, 16 Ağustos’ta Oh Olsun, 17 Ağustos’ta Şaban Oğlu Şaban, 23 Ağustos’ta Bizim Aile, 24 Ağustos’ta Hababam Sınıfı, 30 Ağustos’ta Gülen Gözler, 31 Ağustos’ta ise Tosun Paşa filmleri ile eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi devam edecek ücretsiz açık hava sinema etkinliklerine davet ediyor.