14 Burda’da Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor

Bolu’da, 14 Burda AVM’de Ağustos ayı boyunca haftasonları düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı boyunca Cuma ve Cumartesi günleri saat 21.00’de, ziyaretçilerini ücretsiz “Açık Hava Sinema Günleri”yle birbirinden keyifli filmlerle nostaljik yolculuğa çıkartıyor.

2 Ağustos Cuma günü 14 Burda AVM’de ‘Neşeli Günler’ filmi ile başlayan açık hava sinema günleri, sinemaseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. 23 Ağustos’ta Bizim Aile, 24 Ağustos’ta Hababam Sınıfı, 30 Ağustos’ta Gülen Gözler, 31 Ağustos’ta ise Tosun Paşa filmleri ile ziyaretçiler açık havada sinema keyfini Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini Ağustos ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi devam edecek ücretsiz açık hava sinema etkinliklerine davet ediyor.