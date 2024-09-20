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Yerel 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Yerel

14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-20 17:00:00 - 2024-09-20 17:03:10
14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edirne'den çıkış yapan ve Romanya vatandaşı şahsın kullandığı şüpheli bir tırda, fıçı bidonlar içerisine gizlenmiş yaklaşık 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşı tarafında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Sınır Kapısı'nda görevli gümrük memurları tarafından fıçı bidonlarda yaklaşık 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Romanya vatandaşı R.B.'nin, Türkiye'den çıkış yaparak Bulgaristan üzerinden Almanya'ya plastik ürünler taşıdığına dair belgeler ile yola çıktığı öğrenildi. Bulgar gümrük memurları, X-ray cihazıyla yaptığı incelemede fıçılar içerisinde farklı yoğunlukların olduğunu tespit etti.

Tırda yüklü ürünler arasına gizlenmiş halde kaçak sigara dolu plastik kutularda Türk bandrol etiketi taşıyan farklı markalarda toplam 14 bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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