14 Ağustos tarihte bugün | Bugün ne günü?

13 Ağustos günü meydana gelen ve tarihe kazınmış olan olayları sizler için derledik. Unutulmaya yüz tutmuş bilgileri öğrenip, geleceğimize yön vermemiz gerekn bir dönemde yaşıyoruz. Peki ama bugün neler oldu? Neleri bilmemiz gerekiyor? Hangi olaylar yaşandı? İşte 13 ağustos tarihte bugün köşesinin detayları...

582 - Bizans imparatoru II. Tiberius öldü.

1464 - Katolik Kilisesi'nin 210. Papası II. Pius öldü.

1888 - İskoç mühendis John Logie Baird doğdu.

1893 - Dünyada ilk kez Fransa'da, otomobillere plaka takıldı.

1908 - Birleşik Krallık'ın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez Uluslararası Güzellik Yarışması düzenlendi.

1908 - Türk Basın Birliği kuruldu.

1925 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

1934 - Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü (SEKA) kuruldu. Paşabahçe Cam Fabrikası'nın temeli atıldı.

1934 - Kartallar ve leylekler savaşı Aydın'da görüldü.

1941 - ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill, Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladılar.

1941 - Fransız kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Paul Sabatier öldü.

1945 - II. Dünya Savaşı sonunda Japonya, kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı.

1947 - Birleşik Krallık, Hindistan'a bağımsızlık verdi. Tüm Hindistan Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ile Kongre Partisi Lideri Cevahirlal Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan Devleti kuruldu.

1949 - Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Hristiyan Demokratlar kazandı ve Konrad Adenauer, Şansölye oldu.

1953 - Sovyetler Birliği, hidrojen bombası yaptığını ilan etti.

1955 - Türk şair, yazar, devlet adamı ve siyasetçi Ahmet Reşit Rey öldü.

1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

1974 - Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, EOKA-B tarafından Kıbrıs Türkleri'ne karşı Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı ve Taşkent Katliamı gerçekleştirildi.

1974 - Kıbrıs Sorunu üzerine, Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan arasında devam eden Cenevre görüşmeleri çıkmaza girince, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta ikinci bir askeri harekât başlattı ve Türk birlikleri Lefkoşa'ya girdi.

1980 - Türk futbolcu Aydın Toscalı doğdu.

1988 - İtalyan otomobil üreticisi Enzo Ferrari öldü.

1992 - Gürcistan Ordusu, Abhazya'yı işgal etti.

2001 - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kuruldu.

2006 - Hizbullah-İsrail savaşı imzalanan ateşkesle sona erdi.

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