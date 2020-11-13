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İSLAM 13.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-13 07:47:00 -
13.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ف۪يهَاۚ رَبَّـنَٓا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلُۜ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَٓاءَكُمُ النَّذ۪يرُۜ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرٍ۟ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Ve onlar orada, "Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızâna uygun işler yapalım"   diye feryat ederler.

 Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi   tadın bakalım!

 Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur!"

 (Fâtır Suresi - 36)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âhiret sahnelerine yer veren bu ve benzeri âyetlerde, dünyada iken yapılan uyarıları hafife alan inkârcıların kötü âkıbetle karşılaştıklarında kendilerine yeni bir fırsat verilmesi için çırpınmaları tasvir edilir ve bu feryatların hiçbir yarar sağlamayacağı vurgulanır (ayrıca bk. Mü’minûn 23/107-108).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Yolu Cilt: 4 Sayfa: 468

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah, cumayı kılanın iki cuma arasındaki (küçük) günahlarını örter."

(Ahmed İbn Hanbel, V/181)

 

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