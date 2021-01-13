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İSLAM 13.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 08:28:00 -
13.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُواًّ فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَاداًۜ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّق۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İşte âhiret yurdu! Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için   hazırlamış bulunuyoruz.

 İyi son, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır."

 (Kasas Suresi - 83)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 TEFSİRİ:

“İşte” diye çevirdiğimiz tilke kelimesi Arap dilinde genellikle büyük ve önemli şeylere işaret için kullanılır; burada nitelikleri hakkında daha önce bilgi verilmiş olan âhiret yurdunun önemli ve ebedî nimetlerle dolu olduğunu göstermektedir. Nitekim Hz. Peygamber âhirette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve akıllara gelmeyen güzel nimetlerin var olduğunu haber vermiştir (Buhârî, “Tevhîd”, 35; Müslim, “Îmân”, 312). Bu nimetler yeryüzünde böbürlenmek, egemenliğini kullanıp fesat çıkartmak ve zulmetmek istemeyenlere verilecektir. “İyi son, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır” cümlesi, diğer dinî ve ahlâkî görevleri yerine getirmek yanında, özellikle bu bağlamda, uhrevî nimetleri elde edebilmek için İslâmî ölçülere uygun olmayan bir yol ve niyetle dünyevî varlık ve değerlerin peşine düşmemek; ayartıcı, baştan çıkartıcı şeylere düşkünlük göstermemek gerektiği anlamını içermektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 248

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder."      (Tirmizi)
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