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Dünya 130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede
Dünya

130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede

Yeniakit Publisher
2023-10-22 14:02:00 -
130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede

İsrail'in yakıt girişine izin vermediği Gazze'de 130 prematüre bebeğin hayatı tehlikede.

Doktorlar, Gazze'deki hastanelere yakıt tedariki yapılmazsa 130 prematüre bebeğin hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

İsrail, 7 Ekim'de Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplar tarafından İsrail yerleşimlerine düzenlenen sürpriz bir saldırının ardından Gazze Şeridi'ne insanlık dışı bir kuşatma uyguluyor.

Tam kuşatmanın uygulanmaya başlamasından bu yana ilk kez Cumartesi günü yardım taşıyan 20 kamyon Mısır'la olan Refah sınır kapısından Gazze'ye giriş yaptı.

Ancak bu kamyonlarda İsrail'in engellemeleri nedeniyle yakıt bulunmuyor.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Filistinliler için Tıbbi Yardım'ın (MAP) CEO'su Melanie Ward Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında "Dünya bu bebeklerin Gazze kuşatması nedeniyle öldürülmesine seyirci kalamaz" dedi.
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Melanie Ward, basın açıklamasında, "Dünya liderlerini İsrail'den acilen Gazze'deki hastanelere yakıt girişine izin vermesini talep etmeye çağırıyoruz. Harekete geçmemek bu bebekleri ölüme mahkum etmek demektir." dedi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, MAP tarafından yapılan ve kuvözdeki bebeklerin iki fotoğrafını içeren doktorların uyarısıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Yusuf, "Bu nasıl haklı gösterilebilir? Bu bebekler ne suç işledi?" diye sordu ve ekledi: "İşte bu yüzden toplu cezalandırma çağrısı yapılmalı ve kınanmalıdır. Yakıt da dahil olmak üzere yardımların girmesine izin verin. Aksi takdirde bu görüntüler hayatımız boyunca peşimizi bırakmayacak."

Gazze'deki hastanelerde, aralarında El Şifa ve Nasir'in de bulunduğu altı yeni doğan ünitesi bulunuyor.

Altı hastanede de prematüre bebeklere bakan doktorlar, çocukların hayatlarını kurtarmak için acil yakıt çağrısında bulundu.

Gazze 2007'den bu yana İsrail öncülüğündeki bir abluka altında. Bu ay uygulanan tam kuşatma bu önlemlerin daha da sıkılaştırılması anlamına geliyor.

Kaynak: Mepa News

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