0553 313 94 23

130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başladı

Yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler dün başladı.

08 Ekim 2019 Salı 10:56
130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başladı

Beyaz eşyadan otomotiv sektöründe birçok firmanın da aralarında olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler dün başladı. Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olma özelliğini taşıyan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle, metal işçisinin yeni dönemdeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları temsil edecek. MESS, Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş ile dün bir araya gelirken, Özçelik-İş Sendikası ile bugün ilk müzakereleri yapacak.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Sözleşme sürecinin uzamadan, çalışma barışı korunarak sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Sözleşmemizin bütün paydaşlarımız için olumlu sonuçlar doğurmasını diliyoruz” derken, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Bizim sloganımız, ‘üretmek, kazanmak, kazandırmak.’ Amacımız, önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeyi de uzlaşıyla masada imzalamak” görüşlerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:56
  1. Beyaz eşya
  2. otomotiv sektörü
  3. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi
  4. MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi
  5. MESS
  6. Türk Metal
  7. Özçelik-İş
  8. Birleşik Metal-İş
  9. Türk Metal Sendikası
  10. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol
  11. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua ettiler
    1. Türkiye'yi tehdit edip, PKK/YPG'ye dua..
    2. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
    3. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
    4. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
    5. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
    6. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
    7. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
    8. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
    9. Business Dijitalleşme Tırı..
    10. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
    11. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
    12. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
    13. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
    14. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
    15. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
    16. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
    17. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
    18. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
    19. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
    20. Karın guruldaması için hangi doktora..
    21. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
    22. Erbakan'dan sonra SP'den de Erdoğan'a..
    23. Polislerin araçtan inmesini fırsat..
    24. Cilvegözü’nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış..
    25. Sermaye piyasaları yeni paketi..
    26. Somali ile Kenya arasında hava sahası..
    27. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
    28. Türkiye'den ata tohumu hamlesi!..
    29. Harç pulu akıllı telefonlardan da..
    30. Tarım Kredi’den yem ve tohumda indirim..
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'