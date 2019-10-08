130 bin metal işçisinin sözleşme süreci başladı

Beyaz eşyadan otomotiv sektöründe birçok firmanın da aralarında olduğu 186 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesinde görüşmeler dün başladı. Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olma özelliğini taşıyan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle, metal işçisinin yeni dönemdeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Görüşmelerde, işveren tarafını MESS, işçi tarafını ise Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikaları temsil edecek. MESS, Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş ile dün bir araya gelirken, Özçelik-İş Sendikası ile bugün ilk müzakereleri yapacak.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Sözleşme sürecinin uzamadan, çalışma barışı korunarak sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Sözleşmemizin bütün paydaşlarımız için olumlu sonuçlar doğurmasını diliyoruz” derken, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “Bizim sloganımız, ‘üretmek, kazanmak, kazandırmak.’ Amacımız, önceki sözleşmede olduğu gibi bu sözleşmeyi de uzlaşıyla masada imzalamak” görüşlerini dile getirdi.