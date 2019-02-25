13 yıllık atıl alan, Karaelmas Kentpark projesiyle canlanacak

Zonguldak’ta 13 yıldır atıl olarak bulunan 141 bin metrekarelik Lavuar Alanı Karaelmas Kentpark projesiyle canlanacak.

Terakki Mahallesi’nde uzun yıllar kömür yıkama tesisi olarak kullanılan Lavuar Alanı’nda, 2006 yılında ömrünü tamamladığı gerekçesiyle çalışmalar sona erdi. ‘Endüstri Mirası’ değerlendirmesiyle koruma altına alınan 3 kule ve bir tesis binasının yer aldığı alan Karaelmas Kentpark projesi ile canlanacak.

31 Mart 2019 günü yapılacak olan yerel seçimler için projelerini açıklayan AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, vatandaşların taleplerini karşılayan projeler yapmaya gayret ettiklerini açıkladı. Alan, “Çok ince eledik, sık dokuduk. İl başkanım, ilçe başkanım ve teşkilatlarımızla vatandaşların bize olan taleplerini değerlendirdik. Bu yüzden de daha çok sosyal donatı ağırlıklı projelerle basit, uygulanabilir, ayakları yere sağlam basan projelerimize vatandaşlarımıza sunduk. Hakikaten projeler açıklandığından bu yana bize olumlu geri dönüşler çok oluyor. Demek ki doğru işler yapıyoruz. Tabii ki altyapı ve üst yapı sorunlarımızı, su ile ilgili sorunlarımızı bunlar zaten asli görevlerimiz. Onları proje anlamında çok değerlendirmedik. Onları zaten gelir gelmez ilk yapacağımız işler. Yol, su, dere ıslahı başta olmak üzere ama bunların yanında açıkladığımız beş projeyi hayata geçirerek vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçireceği, sosyal donatıları, mekanlarımızı Zonguldak’a hep beraber kazandıracağız. İnşallah projeleri hayata geçirerek vatandaşlarımızın hayır dualarını almak istiyoruz” diye konuştu.

Lavuar Alanı’nda uygulanması planlanan Karaelmas Kentpark projesinde ise kapalı otopark, gençlik merkezi, etkinlik ve konser alanı, kulelere yapılacak olan seyir terası ve asansörü, açık sergi alanı, çok amaçlı salon, çocuk oyun alanı ve spor alanları, kent meydanı, yeşil amfi, kuru havuz, botanik bahçe, yaşlı merkezi yer alacak.