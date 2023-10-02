13 yaşındaki çocuğu taciz eden taksici serbest bırakıldı!

İstanbul'da bir taksicinin 13 yaşındaki çocuğu takside taciz ettiği iddia edildi.

Ekşi Sözlük'ün yazarlarından "Gamsiz Okuz" 30 Eylül Cumartesi günü kızının yaşadığı korkunç olayı anlattı. Sözlük yazarı İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir taksi durağından gelen taksicinin yolculuk sırasında 13 yaşındaki çocuğunu nasıl taciz ettiğini iddia etti.

Konu ile ilgili Ataşehir Örnek Polis Merkezi Çocuk Büro'ya şikayette bulunduğunu söyleyen baba, kızının yaşadığı olayı şöyle özetledi:

"Kızım cumartesi günü LGS'ye hazırlık ek dersleri için Çekmeköy'deki okuluna gitti. Dönüşte onu almak için saatimizi denk getiremiyoruz. Okul güvenliğinden okulun yıllardın kullandığı, bildiği taksi durağından taksi çağırmasını rica ettik. Bilgimiz dahilinde bindi.

Şahıs 30 yaşında, evli ve 2 çocuk babası. İsmi kısaca H.G. olan taksici kızıma yol boyunca kendisinin 24 yaşında olduğunu, çok özgür olduğunu, gece 3'e kadar içtiğini, bohem bir hayat yaşadığını, eski sevgilisinin onu en yakın arkadaşıyla aldattığını, çok yalnız olduğunu ve aldatıldığı için antidepresan kullandığı gibi detayları anlatıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ÇOK OLGUN GÖRÜNÜYORSUN"

Kızıma yaşını soruyor, 13 olduğunu söyleyince “gözlerin çok güzel” , “çok olgun görünüyorsun” diye sarkıntılık etmeye başlıyor. erkek arkadaşı olup olmadığını soruyor. sigara içip içmediğini soruyor, kendisinin hiç arkadaşı olmadığını ve dertleşecek birilerini aradığını söylüyor. erkeklere güvenmemesi gerektiği gibi şeyler zırvalıyor. yolda özellikle "kapalı" olduğunu belirterek su uzatıyor, açık bisküvi uzatıyor. kızım kibarca geri çeviriyor. şahsın kendisi de yemiyor."

"EVE GELDİĞİNDE YÜZÜ BEMBEYAZDI"

Kızının olay sırasında çok korktuğunu ve eve gelene kadar sabrettiğini söyleyen sözlük yazarı, tacizci taksicinin eve girerken arkasından haya baktığını belirtti. Kızının eve gendiğinde yüzünün bembeyaz olduğunu söyleyen sözlük yazarı, "Şikayette bulunduk. Hafta sonu olduğu ve sürecin hızlanması için barodan avukat talep ettik hemen geldi, okul taksiye binme videolarını hemen gönderdi sağolsunlar. kızım ifadesini verdi, koruma kararı da talep ettik" şeklinde konuştu.

Sözlük yazarının yaptığı bilgi güncellemesine göre 13 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddia edilen taksici serbest bırakıldı. Bu duruma isyan eden sözlük yazarı, "Bravo kendi adaletimi kendim mi sağlamalıyım?" diyerek isyan etti. Sözlük yazarı ayrıca kızının Emniyet'te verdiği ifadesini de paylaştı. İşte taksici tacizine uğrayan çocuğun ifadesi: