13 yaşındaki çocuğu taciz eden "Ciciş"e bir şok daha

13 yaşındaki D.S.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen ahlaksızlardan Esra Ersoy’un, '18’den büyük gösteriyordu' ifadesine karşılık gerekçeli kararda, mağdurun kemik yaşının 14 olduğu vurgulandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Ciciş Kardeşler’den Esra Ersoy’a (40), 22 Ağustos 2021’de 13 yaşında olan D.S.B.’ye istismarda bulunduğu gerekçesiyle, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

10 Mart'taki duruşmada Ersoy’a cinsel istismar suçundan 8 yıl, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ersoy, gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Davanın açıklanan gerekçeli kararında, Ersoy'un mahkemedeki ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:

"Uyuşturucu madde kullanma konusu nedeniyle kardeşimle tartıştım. Ardından otelden ayrılmak istedim. Telefonumun şarjı azdı. Bu nedenle en yakın yerden telefonumu şarj etmek istedim. Önce rezidansta bulunan başka bir dairenin kapısını çaldım ancak kapıyı açan olmadı.

“Olaydan 3-4 saat önce uyuşturucu madde kullanmıştım”

Daha sonra J6 numara dairenin kapısını çaldım. Görünüm itibarıyla 18 yaşından büyük bir kişi kapıyı açtı. Kendisine şarj cihazı olup olmadığını sordum. O da şarj aletinin olduğunu ve içeride şarj edebileceğimi söyledi. Olaydan 3-4 saat önce uyuşturucu madde kullanmıştım ve 2 gündür uyumuyordum. Yorgun, bitkin bir haldeydim.

D.S.B. bana, 'Yorgun görünüyorsun. Yatak odasına gidip, biraz dinlenebilirsin' dedi. Uyuşturucu maddenin de etkisiyle kendimden geçmişim. Bir süre sonra beni taciz ettiğini hissettim. Uykusuz olduğum için karşılık veremedim. Daha sonrasında kendime geldiğimde olay sırasında üzerimde bulunan beyaz çiçekli elbisemin göğüs kısmının yırtıldığını, vücudumun bazı yerlerinde de morarmalar olduğunu fark ettim.

Kendime geldikten sonra telefonumu alıp, oradan çıkmak istedim. Zil sesi duymadım. Kapıyı zoraki açtım. Kapıyı açtığımda karşımda 2 kadın vardı. Beni azarladılar. Kardeşimle kaldığımız odaya gittim. Otel telefonu çaldı ve benden şikayetçi olduğunu söylediler. Uyuşturucu madde etkisinde bilincim açık değilken benden faydalanmaya çalışan şahıstan şikayetçi oldum. Tanımadığım bir kişiyle cinsel münasebet yapmaya ihtiyacım yoktur. Kaldığımız otelin giriş, çıkış kamera kayıtları incelendiğinde olay sırasında üzerimde bulunan elbisemin yırtılmış vaziyette olduğu tespit edilebilir.”

D.S.B.'nin mahkemedeki ifadesi ise şöyle:

"Olay günü sanık, benim bulunduğum yere gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açtım. Bana ilk başta sevgilisinden kaçtığını, eğer içeriye almazsam şiddete uğrayacağını söyledi. Onu içeriye aldım.

“'Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor”

Eve girdikten sonra uyuşturucu kullandı. Sonra bana, 'Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor. Senden para istemiyorum' dedi. Ardından da beni istismar etti. 10-15 dakika kadar sonra kapının zilinin çaldığını duydum. Bu sırada sanık yanıma geldi ve ünlü biri olduğunu, anneme 'Kamera şakası yaptık' diyebileceğimizi söyledi. Sonra kapıyı açtı. Annem ben balkondayken yanıma geldi ve o kadını tanıyıp tanımadığımı sordu. Sonra da jandarmalar geldi.”

Gerekçeli karar

Gerekçeli kararda, Ersoy'un D.S.B.'nin odada yalnız olduğu sırada kapıyı çaldığı, 'Erkek arkadaşımdan kaçıyorum. İçeriye almazsan bizi görürse ikimizi de döver' dediği, bu sözlerden korkan mağdurun sanığın evin içerisine girmesine karşı koyamadığı belirtildi.

Ersoy'un eve girdikten sonra kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi kullandığı, ardından da D.S.B.'ye 'Kaç kişi benimle birlikte olmak için para teklif ediyor. Senden para istemiyorum' demesinin cinsel istismar suçunu oluşturduğu vurgulandı. Ersoy'un 15 yaşın altında olan D.S.B.'nin evine rızası bulunmadan girdiği için konut dokunulmazlığı suçunu işlediği de kararda yer aldı.

Öte yandan, Ersoy'un idrar örneklerinde uyuşturucu madde kalıntılarına rastlandığına, yaşı küçük olan D.S.B. ve ailesinin sanık Ersoy'a suç atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığına vurgu yapıldı.

D.S.B.'nin kendisini toplum içinde zor durumda bırakacak böyle bir olayı meydana gelmediği halde gelmiş gibi ifade etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı kaydedildi.

Mağdurun kemik yaşı 14

Ayrıca Ersoy'un, 'D.S.B. 18 yaşından büyük gösteriyordu' ifadesiyle ilgili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, D.S.B.'nin kemik yaşının 14 olarak tespit edildiği belirtildi.