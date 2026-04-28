Gündem
13 yaşındaki çocuğa direksiyonu verdi, polisleri ‘çocuğun psikolojisi bozuk’ diyerek ikna etmeye çalıştı

Yeniakit Publisher
Sultanbeyli'de gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde durdurulan bir otomobilin sürücü koltuğunda 13 yaşındaki çocuk çıktı. Babanın, polisleri, "Çocuğun psikolojisi bozuk" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar ise akıllara durgunluk verdi. Sorumsuz babaya 40 bin lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi.

İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, trafik kurallarını hiçe sayan bir olay pes dedirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, sürücü koltuğunda 13 yaşındaki bir çocuk çıktı. Araçta yapılan incelemede yaşı küçük çocuğun babası M.Ç.'nin ise yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi.

40 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

15 yaşından küçük olan çocuğa cezai işlem uygulanmazken, araç sahibine ise 40 bin TL idari para cezası kesildi.
Öte yandan, sadece sürücü ihlaliyle sınırlı kalmayan aracın zorunlu trafik sigortasının ve muayenesinin de bulunmadığı tespit edildi. Eksikleri nedeniyle araç trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ehliyetsiz araç kullanan ömür boyu ehliyet alamıyor Almanya'da!!!

98'de trafik derslerine giderken, ehliyet almaya gelen herkesin aracı vardı ve herkes ehliyetsiz araç kullanarak geliyordu derslere! Tek benim aracım yoktu ve tek ben toplutaşımayla gidip geliyordum derslere! Ve bu ehliyetsiz araç kullanmayı o kadar kanıksamışlar'ki ; sağlık raporu için dr heyetine girdiğimde dr'larda *"Aracın varmı?"* diye sordoklarında, *"Önce ehliyet almam gerekmiyormu?"* diye cevaplamıştım şaşkınlık içinde! Sonra 99'da Almanya'ya geldim ve 6 ay içerisinde hemen Alman ehliyeti almam gerekiyormuş, bilmediğim için süreyi kaçırdım. Ve sil baştan ehliyet alana kadar alman'ya da araç kullanamadım. Zira Almanya'da ehliyetsiz araç kullanan kişiler, polise yakalandıklarında ömür boyu bir daha ehliyet alamaz!!!
