Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen “13. Uluslararası Robot Yarışması” 12 ayrı kategoride dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen “13. Uluslararası Robot Yarışması” sona erdi. Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikle Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, yarışma için yaklaşık 1 yıldır 600 kişilik ekiple hazırlık çalışmaları yaptıklarını söyledi. Hazırlık çalışmalarına Türkiye’nin her tarafındaki okullarda görev yapan öğretmenlerin de dahil olarak bu yarışmayı en iyi şekilde sunabilmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Geçgil, “Bugün burada 12 kategoride dereceye giren takımlar birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini alarak yaklaşık 216 bin lira tutarında nakit para ödülüne sahip olacaklar. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Samsun’da bu yarışmayı yapmaktan son derece mutlu olduk. Sorunsuz bir yarışma yaptık” dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise güçlü Türkiye için çok üretmek zorunda olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından 3 gün süren ve 3 bin 848 robotun yarıştığı yarışmada, Mini Sumo, Robotino, Serbest Proje, Sumo, Tasarla Çalıştır, Temalı, Yumurta Toplama, Hızlı Çizgi İzleyen, Çizgi İzleyen, Endüstriyel Robotik,Fair-Play, İnsansı Robot olmak üzere 12 kategoride yarışan ve Jüri Özel Ödülünü alan yarışmacılara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. Kapanış törenine ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen katıldı.