13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri başladı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2005 yılından bu yana organize edilen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, İstanbul'da başladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 7 Temmuz Pazar günü sona erecek seminere 750 basketbol antrenörü katılıyor.

Seminerin sabah seansında A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın "Milli takım hücum sistemleri" ve "Milli takım savunma sistemleri" adlı eğitimleri verdi.

Öğle seansında ise spor psikoloğu Arda Coşkun, "Spor psikolojisi", Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic "Pick and roll savunması" ve "Hücum sisteminin oluşturulması" konularını işleyecek.

TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seminerin, TBF'nin koordinatörlüğünde Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve TBF Eğitim Kurulunun iş birliğinde organize edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seminere herkes çok emek verdi. TBF'de başta başkan Hidayet Türkoğlu olmak üzere bütün çalışanlarına, TÜBAD Yönetim Kuruluna ve Eğitim Kurulundan mesai veren herkese teşekkür ediyorum. 750'ye yakın antrenör katılımcı olarak yer alıyor. Çok değerli eğitici antrenörler görev yapacak. Oldukça önemli bir organizasyon. Umarım katılımcı arkadaşlar bundan faydalanır ve bilgi dağarcığını genişletirler. Amacımız, Türk antrenörlerinin daha donanımlı ve nitelikli hale gelmesi. Bunun için çaba gösteriyoruz."

Yabancı başantrenörlere yönelik kriterlerin önemine değinen Örs, "İki Türk takımının THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde olması, Anadolu Efes'in final oynaması çok önemli kazanımlar. Federasyonun yeni kuralları neticesinde yabancı antrenörlere getirdiği kriterler, Türk antrenörlerin değerini ortaya çıkardı. Başta Ergin Ataman olmak üzere Orhun Ene, Ufuk Sarıca, Ertuğrul Erdoğan, Hakan Demir çok başarılı bir grafik yakaladı. Bunlar önemli kazanımlar. Buraya gelen antrenörlerin, bu seminer ve uyguladığımız kurslar sayesinde daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum." diye konuştu.

A Milli Takım'ın Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'ndaki şansını da değerlendiren Aydın Örs, "ABD ile aynı grupta olmamız bir avantaj. İkinci olarak üst gruba çıkabilirsek yolumuz açık. Genç bir jenerasyon var. İyi bir takım kimyası oluştu. Ufuk hoca ile elemelerde başarılı oldular. Dünya Kupası kolay bir şampiyona değil ama ne olursa olsun bu jenerasyonun arkasında durmamız gerek. Bu milli takım, ilerleyen zamanlarda çok iyi yerlere gelecek." şeklinde görüş belirtti.

TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz da semineri düzenleyen kurumlar arasındaki uyuma değinerek, şunları kaydetti:

"Çok mutlu ve heyecanlıyız. TBF Eğitim Kurulu ile TÜBAD'ın birlikte gerçekleştirdiği seminer, çok faydalı ve Avrupa standartlarının üzerinde. Seminer, hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye'de üst düzey deneyime sahip antrenörler tarafından verilecek. Genellikle tüm kurumlar birbiriyle organizasyon yaparken yaşadığı sorunların hiçbirini yaşamadığımız gibi hem Antrenörler Derneği hem Basketbol Federasyonu hem de Eğitim Kurulu olarak çok iyi bir harmoni içinde olduğumuzu düşünüyorum. Birkaç senedir başarıyla yaptığımız bu seminerlerin altında yatan şey; bu takım olgusu. Uyum içinde çalışıyoruz ve bu uyum kendisini buraya yansıtıyor."





- Ufuk Sarıca: "Çok faydalı ve güzel bir organizasyon"





A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, seminerin çok faydalı olduğunu belirtti.

Seminerin 13'üncü kez düzenlendiğini hatırlatan Sarıca, "Çok güzel bir organizasyon. Artık geleneksel hale geldi. Katılımın yüksek olduğu, genç basketbol antrenörü adaylarının katıldığı, güzel bir toplantı. Birikimlerimizi, bilgilerimizi, takımlarımızda yaptıklarımızı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Federasyonumuza, TÜBAD'a ve Eğitim Kuruluna teşekkür ediyorum. Çok faydalı ve güzel bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.

TBF'nin yabancı antrenörlere getirdiği kriterlerin gerekli olduğunu dile getiren Sarıca, "Bu tip kurallar diğer ülkelerde de var. Bunun olmaması anormaldi. Güzel bir kural getirdiler. Bunda bazı esneklikler olabilir. Bu sezon uygulandı. Bazı şeyler eklenebilir veya çıkarılabilir ama böyle kuralların olması gerektiğini düşünenlerden ve savunanlardanım." diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör, Basketbol Süper Ligi'nde uygulanan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, "Mutlaka birçok oyuncunun süresi arttı. Bunu iyi değerlendirenler var. Henüz beklediğimiz performansı sergileyemeyenler de mevcut. Ancak bunu bir sezonla değerlendirmek doğru olmaz. 2-3 senelik sürede değerlendirmek lazım. Genç ve Türk oyuncuların biraz daha sorumluluk alması taraftarıyım. Mutlaka baş aktörler çıkarmamız lazım." şeklinde görüşlerini paylaştı.





- "Dünya Kupası'nda en iyi takımımızla sahada olacağız"





Ufuk Sarıca, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve ay-yıldızlı takımın ABD, Japonya ve Çekya ile E Grubu'nda mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nı değerlendirdi.

Çin'de en iyi takımla sahada olacaklarını belirten Sarıca, "Dünya Kupası'na gitmek çok önemliydi. İki senedir üstünde durduğumuz, çalıştığımız ve bir jenerasyon değiştirdiğimiz döneme denk geldi. Çok güzel bir sonuç elde ettik. Hem genç oyuncularımızı takıma kazandırdık hem de Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandık. Büyük bir heyecan içindeyiz. Dünya Kupası'nda en iyi takımımızla sahada olacağız. En iyi sonuçla ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ufuk Sarıca, yeniden Pınar Karşıyaka'nın başına geçmesiyle ilgili, "Pınar Karşıyaka, daha önce çalıştığım bir kulüp. Güzel başarılar elde ettik. Şampiyonluklar kazandık. Basketbolu çok seven bir şehir. Müthiş bir taraftar, müthiş bir enerji var semtte. Bundan dolayı heyecanlıyım." diyerek sözlerini tamamladı.







