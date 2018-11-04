13 ton uyuşturucuyu yakarak imha ettiler
Afganistan'da ele geçirilen 13 ton uyuşturucu, yakılarak imha edildi.04 Kasım 2018 Pazar 15:01
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde ele geçirilen 13 ton uyuşturucu, yakılarak imha edildi.
13 ton uyuşturucu yakıldı, 454 kişi gözaltına alındı
Herat Emniyet Müdürü Aminullah Amarhil, Herat'ta 8 ayda ele geçirilen 13 ton uyuşturucu maddenin yakılarak imha edildiğini, uyuşturucu kaçakçılığı yapan 454 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Amarhil, kaçakçıların, uyuşturucu maddeyi Herat üzerinden komşu ülkelere sokmaya çalıştığını belirtti.
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