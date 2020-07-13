13 Temmuz altın fiyatları | Güncel altın fiyatları ne kadar?
13 Temmuz altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Altının hızla yükselmesi, yatırımcıları korkutmaya başladı. Temmuz ayının ortalarına kadar yükseleceği düşünülen altın fiyatları, düğün yapacakları da üzdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, tam altın, cumhuriyet altını ve yarım altın ne kadar oldu? Son dakika, altındaki son durum ne? İşte detaylar...
13 Temmuz altın fiyatları aşağıda; önce alış daha sonra satış fiyatı olacak şekilde yer alıyor.
GRAM ALTIN
- 398,19
- 398,30
22 AYAR BİLEZİK
- 364,30
- 365,80
CUMHURİYET ALTINI
- 2.590,10
- 2.612,50
YARIM ALTIN
- 1.295,00
- 1.311,20
ÇEYREK ALTIN
- 647,50
- 656,40
REŞAT ALTIN
- 2.622,57
- 2.645,45
22 AYAR ALTIN
- 361,73
- 375,72
18 AYAR ALTIN
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN
- 223,84
- 259,81