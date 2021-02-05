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Ekonomi 13 milyar TL’lik borç ertelendi
Ekonomi

13 milyar TL’lik borç ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankasından kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları ertelendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 09:53:00 -
13 milyar TL’lik borç ertelendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Beraberinde TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Diyarbakır’da çeşitli temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi” dedi.

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