13 milyar TL’lik borç ertelendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Beraberinde TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Diyarbakır’da çeşitli temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi” dedi.