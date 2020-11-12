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İSLAM 13 Kasım 2020 cuma namazı saat kaçta?
İSLAM

13 Kasım 2020 cuma namazı saat kaçta?

13 Kasım 2020 cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cuma vakti camilere akın edecek binlerce kişi “Cuma namazı kaçta?” sorusunun yanıtı için Diyanet’e yöneliyor. Peki, İstanbul Cuma namazı saat kaçta, bugün cuma vakti ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:19:00 -
13 Kasım 2020 cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saatleri: 13 Kasım cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi üzerinden yayınlandı. Kur’an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek, tövbe ve istiğfar etmek, camiye gidip vaaz ve hutbe dinlemek suretiyle böyle değerli ve önemli bir günde cuma namazı ibadetleri camilerde idrak edilecek.

13 Kasım cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 13 Kasım'da cuma namazı saatleri her ilde bir kaç dakika değişecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL: 12:53

ANKARA: 12:38

İZMİR: 13:01

BURSA: 12:53

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazı kaç kişiyle kılınabilir?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

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