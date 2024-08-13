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Gündem 13 kaçak petrol kuyusu bulundu! Milyonlarca varil petrolü sessiz sedasız aylarca çalmışlar
Gündem

13 kaçak petrol kuyusu bulundu! Milyonlarca varil petrolü sessiz sedasız aylarca çalmışlar

Yeniakit Publisher
2024-08-13 08:36:00 -
13 kaçak petrol kuyusu bulundu! Milyonlarca varil petrolü sessiz sedasız aylarca çalmışlar

Geçmişte Fransa ve bazı Batı ülkeleri tarafından sömürülen Nijerya'da Hava Kuvvetleri Sözcüsü Edward Gabkwet, ülkede yer alan kaçak petrol kuyu ve rafinerilerini imha ettiklerini duyurdu.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da Hava Kuvvetleri Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda ordunun petrol kaçakçılarına karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 13 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini kaydeden Gabkwet, 10 adet petrol taşıyan tanker ve birkaç bidonun ele geçirildiğini aktardı.

Gabkwet, hava operasyonlarının petrol boru hatlarını patlatmak gibi yasa dışı ve alçakça eylemlerde bulunan petrol hırsızları ve ekonomik sabotajcıların faaliyetlerini azaltma çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.
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37 Milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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Yorumlar

hasel

Batı ülkeleri,başta ABD, HIRSIZ,SOYGUNCU,HAYDUT, ne söylesen birçoğuna yakışır.
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