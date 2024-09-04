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Aktüel 12’nci Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Başlıyor
Aktüel

12’nci Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 13:13:00 -
12’nci Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali Başlıyor

Türkiye’nin en çok katılımlı gerçekleşen motosiklet fuarı 12’nci Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motosiklet Festivali için geri sayım başladı. 5-8 Eylül tarihleri arasında Cunda’da yapılacak festivalde çok sayıda isim sahne alırken birbirinden eğlenceli aktiviteler de katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Quick Sigorta’nın ana sponsorluğunu yürüttüğü festival, kamp ve müziği Cunda ZOI SeaSide’da buluşturacak. “Türkiye’nin En İyi Motosiklet Festivali” ünvanına sahip festivalin aynı zamanda “Dünyanın En Kalabalık Motosiklet Korteji” Guinness Rekoru da bulunuyor. Önceki yıllarda Almanya, Rusya, Hollanda, Amerika, Bolivya, Kırgızistan ve daha birçok ülkeden katılımın olduğu festivale bu yıl da yüksek katılım olacağı öngörülüyor.

Quick Sigorta QTeam ile alanda olacak

QTruck, QKaravan ve tüm enerjik QTeam ekibiyle festivale renk katmaya hazırlanan Quick Sigorta, standında ziyaretçilere dolu dolu bir program sunacak. 4 gün boyunca sürecek festivalin büyük çekilişinde ve alanda gerçekleştirilecek Quick oyunlarında birbirinden değerli hediyeler katılımcılar ile buluşacak. Quick Sigorta, Quick finans ve QCAR Mobilite’den de hediyeler katılımcılar ile buluşacak

Quick Mobil kampanyası devam ediyor

Festivale katılan herkes yenilenen Quick Mobil’i indirip Acil Destek Sigortası, “Medline Kara Ambulansı” ve “Doktora Sor” tıbbi danışmanlık hizmetinden oluşan hediye paketini kazanacak. Ayrıca mobil uygulamayı indirenler arasında Balıkesir Motofeste özel Quick standında gerçekleşecek özel bir çekiliş daha olacak.

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