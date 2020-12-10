12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın tanıtımı yarın İstanbul'da yapılacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Eylül 2021'de 12'ncisi düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na dair ilk tanıtım yarın Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek şura tanıtımında akıllı ve çevreci yol haritası olarak hazırlanan "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" ilk kez kamuoyuna duyurulacak.

Gelecek yıl eylül ayında gerçekleşecek 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ana teması "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" oldu. Şuranın başlıca hedefleri, Türkiye'nin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanlarındaki stratejik hedeflerine katkı sağlamak, sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunmak, çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirlemek, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek olarak belirlendi.

- Gelecek 10 yıla ilişkin hazırlıklar gündemde

Tanıtımda, "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" genel hatlarıyla aktarılacak. Belgeyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yük, insan ve veri odağında sürdürdüğü temel ve açığa çıkmamış ihtiyaçların belirlenmesine dair çalışmaların tamamlandığı ve gelecek 10 yılın hazırlıklarının yapılabileceği mesajı verilecek.

Bakanlığın, demir, kara, deniz ve hava yolları ile haberleşme alanlarındaki temel yaklaşımlarını içeren, uzman fikirlerinden somut uygulamalara kadar ulaşım alanında birçok dönüşümü içinde bulunduran Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi, sektör paydaşlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Küresel çapta yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde yapılacak. Şurada kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler, yurt dışından sektöre yön veren kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri, söz konusu politika belgesi kapsamında atılacak adımları belirlemek ve ortak akıl oluşturmak üzere bir araya gelecek.