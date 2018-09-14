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129 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 129 düzensiz göçmen yakalandı.

14 Eylül 2018 Cuma 18:41
129 kaçak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri, Edirne merkez ve Meriç ilçesinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Harekete geçen hudut askerleri, Somali, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Libya, Tunus ve Irak uyruklu 129 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:41
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