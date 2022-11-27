128 milyar oldu 250 milyar! Ali Babacan'dan yalana fahiş zam

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında akla ziyan açıklamalarda bulundu. Babacan, Merkez Bankası'nın arka kapıdan 250 milyar doları aşkın döviz sattığını iddia etti.

AK Parti hükümetinin Merkez Bankası'nı "döviz yakma fırını" olarak kullandığı yönünde zırva dolu ifadeler kullanan Babacan, "Ülkeyi yönetenler Merkez Bankasını döviz yakma fırını olarak kullanıyor. Arka kapıdan satılan döviz miktarı 250 milyar doları geçti. Gizli saklı yapıyorlar" diye konuştu.

Geçtiğimiz dönemlerde CHP tarafından ortaya atılan "128 milyar dolar buhar oldu" yalanına çanak tutan Babacan'ın yalana da zam yapması dikkat çekti.

Baban mı buldu o parayı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kapı kapı dolaşarak döviz bulmaya çalıştığını ve krizi yalnızca kendilerinin çözebileceğini iddia eden Babacan'ın sözleri sonrası "128 milyar dolar buharlaştı diyordunuz yalana da mı zam yaptınız?", "O 250 milyar doları baban mı bulmuştu", "Hani 100 dolar için kapı kapı dolaşılıyordu, bu 250 milyar dolar nereden geldi?" şeklinde göndermeler yapıldı.