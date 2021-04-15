'128 milyar dolar' yalanının perde arkası: Bu yöntemlere başvurmamak birilerini rahatsız etti

CHP’nin rezervlerle ilgili algı operasyonuna AK Parti’den madde madde yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, muhalefeti ‘cehalet’le suçladı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da söylemlerin art niyetli olduğunu belirtti

CHP'nin Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine yönelik algı operasyonu bir kez daha çöktü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP'ye cevap verdi. Ekonomi biliminin temel kuralları görmezden gelinerek, "128 milyarı kime sattınız? düşük fiyattan mı sattınız?" şeklinde sansasyonel ifadelerle kaotik ortam oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Canikli, "Merkez Bankası doların fiyatını belirlemez. Fiyat piyasada oluşur. Merkez Bankası piyasada oluşan fiyattan dolar satar. Bu nedenle, Merkez Bankası'nın doları ucuza veya pahalıya sattığına ilişkin değerlendirmeler en hafif ifade ile cehalet ürünüdür" dedi.

Sabah'ın haberine göre, algı operasyonu TBMM'ye de taşındı. KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, döviz arzının azaldığı, hatta tamamen kesildiği, döviz talebinin ise arttığı dönemlerde ekonomide tüm kesimlerin döviz taleplerinin karşılanması için rezervlerin kullanılması gerekebileceğini anlattı. Savaş, "Aksi hâlde iki yol karşımıza çıkar; ya faiz artıracaksınız ya da IMF'ye gideceksiniz. Bu yöntemlere başvurmadan bir mücadeleye girmek belli ki, birilerini rahatsız etti, etmeye de devam edecektir" dedi.

2020'de mal ihracatında 12 milyar, hizmet ihracatında ise 30 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığını belirten Savaş, "2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik gerçek ve banka dışı tüzel kişilerce tutulan yabancı para mevduat düzeyi ise 194 milyar dolardan 2020 yılı sonu itibarıyla 235 milyar dolara yükselmiştir. 2019'da 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi 2020'de 36.7 milyar dolar açık vermiştir. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşanmıştır. Bilanço açık ve net bir şekilde ortadayken buharlaşan ve kaybolan bir döviz rezervinden bah- setmek anlamsızdır; bu, tamamen art niyetli bir söylemdir" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de ticaret savaşları ve hemen arkasından gelen pandemide Türk ekonomisinin temel makro dengeleri koruduğunu belirterek, "Merkez Bankası'na ilişkin alınan her karar, Türkiye'nin refah seviyesini artırmak içindir; alınan her karar, 83 milyona güçlü bir gelecek inşa etmek içindir" dedi.