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Ekonomi 128 milyar dolar nerede? sorsuna Merkez Bankası’ndan ne cevap geldi?
Ekonomi

128 milyar dolar nerede? sorsuna Merkez Bankası’ndan ne cevap geldi?

128 milyar dolar nerede? CHP’nin binalarına astırdığı 128 milyar dolar nerede? sorusuna Merkez Bankası Başkanı Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan son dakika açıklama geldi. Peki Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar nerede? İşte Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan 128 milyar dolar açıklaması.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:57:00 - 2021-04-16 15:02:42
128 milyar dolar nerede? sorsuna Merkez Bankası’ndan ne cevap geldi?

Türkiye’nin hayrına hiç bir işe destek olmayan hatta yapılan projelere yönelik kirli algı operasyonu ile baltalamaya çalışan CHP, bu kez de Merkez Bankası’nı kasasına gözünü dikti. CHP'nin ısrarla gündemde tuttuğu "Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar nerede?" sorusuna Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan cevap geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi.Kavcıoğlu: "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu." dedi. 

Kavcıoğlu, döviz alım-satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için Şubat 2017'de Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzaladıklarını bildirdi. Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesine, döviz piyasalarındaki arz-talep dengesine ve likidite tesisine katkıda bulunuldu. Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir."

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