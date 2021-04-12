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Siyaset "128 milyar dolar nerede?" diyenlere tokat gibi cevap! "Aslında kabul etmiş oluyorlar"
Siyaset

"128 milyar dolar nerede?" diyenlere tokat gibi cevap! "Aslında kabul etmiş oluyorlar"

CHP'nin, "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki kara propagandası hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "128 milyar dolar kasada. Bir şekilde yalan slogan belirlemişler. Aslında bu soruyla AK Parti'nin, Merkez Bankası rezervlerini 128 milyar dolara kadar yükselttiğini kabul etmiş oluyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 10:22:00 -

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, AK Parti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ oldu.

Sunucu Esra Elönü, CHP'nin pankartlarla iddia ettiği '128 milyar dolar nerede?' sorusunu, Hamza Dağ'a sordu.

Tamamen yalandan bir slogan üretildiğini vurgulayan Dağ, "128 milyar dolar kasada. Buharlaşacak değil ya. Aslında bu soruyla AK Parti'nin, Merkez Bankası rezervlerini 128 milyar dolara kadar yükselttiğini kabul etmiş oluyorlar. Bence 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili, hem düştükleri acziyete bahane bulmak için hem de bir şekilde gündemi değiştirmek için, ortaya bir şey attılar." dedi.

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