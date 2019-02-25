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122 ÇK Kavacık-Çekmeköy-Şahinbey Seferlere Başladı

Beykoz Belediyesi’nin vatandaşların istekleri doğrultusunda İETT’den talep ettiği 122 ÇK numaralı Kavacık-Çekmeköy-Şahinbey hattı 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilk seferine başladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:52
122 ÇK Kavacık-Çekmeköy-Şahinbey Seferlere Başladı

Beykoz Belediyesi’nin vatandaşların istekleri doğrultusunda İETT’den talep ettiği 122 ÇK numaralı Kavacık-Çekmeköy-Şahinbey hattı 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilk seferine başladı.


Beykoz Belediyesi ve İETT arasında yapılan görüşmeler neticesinde Kavacık - Çekmeköy arası otobüs hattı konuldu. 122ÇK otobüs hattı, Şile Yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişini kullanarak Kavacık’a ulaşıyor. Şahinbey, Mimar Sinan, Çavuşbaşı Caddesi, Çekmeköy, Şile Yolu, Kavacık Aktarma üzerinde 21 duraklı 19 km’lik hatta yolculuk, Şahinbey durağından başlayarak, Kavacık Aktarma İstasyonu’nda son buluyor.


Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “İlçe sakinlerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda gerek Beykoz Belediyesi olarak bizlerin, gerek Çekmeköy Belediyesi tarafından yaptığımız girişimler sonuç verdi. İETT yetkilileri ile görüşerek hattı ilçeye kazandırdık. Tüm halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:52
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