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İSLAM 12.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 07:20:00 -
12.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُواۜ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır.  Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir."

 (En'âm Suresi - 132)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

O, her bir ferdin derecesini yaptıklarına göre belirler. Çünkü Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Hiçbir şey O’nun ilminin dışında kalmadığı için insanları amellerine göre derecelendirmekte de hata etme ihtimali yoktur.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Muâz -radıyallahu anh-:

“–Biz konuştuklarımızdan da hesâba çekilecek miyiz?” diye sorunca Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Allah hayrını versin ey Muâz! İnsanları yüzüstü Cehennem’e sürükleyen, ancak dillerinin ürettikleridir!”

(Tirmizî, Îman, 8; İbn-i Mâce, Fiten, 12.)
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