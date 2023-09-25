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Yerel 121 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

121 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:06:00 -
121 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 121 kaçak göçmen yakalandı, 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-23’, ‘TCSG-8’ ve ‘KB-111’ tarafından durdurulan lastik botlar içinde toplam 121 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında ise lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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