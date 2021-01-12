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İSLAM 12.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-12 08:23:00 -
12.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰيهُۜ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلاًۙ      اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَۜ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْـعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلاً۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen, bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir   misin?

 Yoksa sen, onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst   düşündüklerini mi sanıyorsun?

 Aksine onlar, başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler, hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar."

 (Furkân Suresi - 43-44)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kişinin geçimi üzerine farz olan kimseleri ihmal etmesi, günah olarak kendine yeter.”

 (Müslim, Zekat, 40)

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