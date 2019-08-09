0553 313 94 23

1200 kilogramlık boğa kurban pazarının gözdesi oldu

Erzurum'da hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Battal" isimli kurbanlık boğa, ağırlığı ve boyu nedeniyle alıcıların ilgisini çekiyor- Boğanın sahibi Ahmet Küçükoğlu:"Battal'ın müşterisi olan kişiler fiyatından ziyade, 'kesimini yaparken nasıl yere yatırırız' diye düşünüyor. Bakalım gözüm gibi bakıp beslediğim Battal kime nasip olacak?"

09 Ağustos 2019 Cuma 15:01
1200 kilogramlık boğa kurban pazarının gözdesi oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki hayvan pazarında satışa sunulan 1200 kilogram ağırlığındaki "Battal" isimli kurbanlık boğa, pazarın gözdesi haline geldi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aziziye ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarı'nda aylardır büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa sunan besiciler ile müşterileri arasındaki sıkı pazarlıklar sürüyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satışa sunulduğu pazarda özellikle 1 metre 80 santimetre boyundaki Battal isimli kurbanlık boğa, iriliği ve boyu dolayısıyla vatandaşlardan ilgi görüyor.

Boğanın sahibi Ahmet Küçükoğlu'nun Aşkale ilçesinde yetiştirip pazara getirdiği boğa, alıcısını bekliyor.

Besici Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın en büyük kurbanlığı olan Battal'ın herkesin dikkatini çektiğini, bazı kişilerin merak ettikleri için uzun süre hayvanı yakından incelediğini söyledi.

Boğanın görüntüsüne rağmen çok uysal olduğunu ifade eden Ahmet Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hayvan pazarında bundan daha büyük olanını görmedik. Yerden yüksekliği 1 metre 80 santimetre olan tosunumu özenle yetiştirdim, çok uysal bir hayvan. Ağırlığı 1 ton 200 kilogram olan 'Battal'ı 22 bin liradan satışa sunduk. Battal'ın arkasına geçip elimi havaya kaldırıyorum, ancak öyle beni fark edebiliyor insanlar. Battal'ın dün bir müşterisi vardı ve bugün yeniden gelip bakacaklar. Battal'ın müşterisi olan kişiler fiyatından ziyade 'kesimini yaparken nasıl yere yatırırız' diye düşünüyor. Bakalım gözüm gibi bakıp beslediğim 'Battal' kime nasip olacak?"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:01
  1. BATTAL
  2. Erzurum
  3. Hayvan pazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bayramda dikkatli beslenmeliyiz"
    1. "Bayramda dikkatli beslenmeliyiz"
    2. Sason’da otomobil şarampole..
    3. Bilecik’te Kurban Bayramı süresince..
    4. Başkan Ataç’tan Kurban Bayramı mesajı
    5. Nevşehir’de bayram öncesi trafik..
    6. Ot yangını korkuttu
    7. Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı..
    8. Kurban eti 1 gün bekletilmeli
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    11. Kocaeli’de Gürcistanlı genç plastik..
    12. Çad'da silahlı çatışma: 37 kişi öldü
    13. Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce..
    14. Siemens SINAMICS G120X, suyun ve..
    15. Amed Sportif Faaliyetler’den açıklama
    16. Rusya, ABD'li elçiyi bakanlığa çağırdı
    17. ‘Perinçekçi subaylar’ tartışması..
    18. Kurbanlıkların bakımını mahkumlar..
    19. 'Maden firmasına izin verilmesi için..
    20. Iğdır'da bal hasadı başladı
    21. Manisa’da 120 litre sahte içki ele..
    22. Sivas Belediyespor, Manisa’yı 1-0 yendi
    23. Avşar, ilçe gezilerine devam ediyor
    24. Manisa’da ender görülen ’Mekik..
    25. Manisa’da 376. kısa dönem erler yemin..
    26. STSO, ‘Kadın ve Çevre’ konulu panel..
    27. TİKA’dan Bangladeş’te engellilere destek
    28. Kadınlar Teşrik Tekbiri getirir mi?
    29. Tokat’ta bayramın ilk 2 günü toplu..
    30. “Otobüslerde ‘imdat kapısı’ acilen..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!