1200 kilogramlık boğa kurban pazarının gözdesi oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki hayvan pazarında satışa sunulan 1200 kilogram ağırlığındaki "Battal" isimli kurbanlık boğa, pazarın gözdesi haline geldi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Aziziye ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarı'nda aylardır büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa sunan besiciler ile müşterileri arasındaki sıkı pazarlıklar sürüyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satışa sunulduğu pazarda özellikle 1 metre 80 santimetre boyundaki Battal isimli kurbanlık boğa, iriliği ve boyu dolayısıyla vatandaşlardan ilgi görüyor.

Boğanın sahibi Ahmet Küçükoğlu'nun Aşkale ilçesinde yetiştirip pazara getirdiği boğa, alıcısını bekliyor.

Besici Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın en büyük kurbanlığı olan Battal'ın herkesin dikkatini çektiğini, bazı kişilerin merak ettikleri için uzun süre hayvanı yakından incelediğini söyledi.

Boğanın görüntüsüne rağmen çok uysal olduğunu ifade eden Ahmet Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hayvan pazarında bundan daha büyük olanını görmedik. Yerden yüksekliği 1 metre 80 santimetre olan tosunumu özenle yetiştirdim, çok uysal bir hayvan. Ağırlığı 1 ton 200 kilogram olan 'Battal'ı 22 bin liradan satışa sunduk. Battal'ın arkasına geçip elimi havaya kaldırıyorum, ancak öyle beni fark edebiliyor insanlar. Battal'ın dün bir müşterisi vardı ve bugün yeniden gelip bakacaklar. Battal'ın müşterisi olan kişiler fiyatından ziyade 'kesimini yaparken nasıl yere yatırırız' diye düşünüyor. Bakalım gözüm gibi bakıp beslediğim 'Battal' kime nasip olacak?"