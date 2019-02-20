0553 313 94 23

120 Suriyeli daha ülkesine döndü

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:28
120 Suriyeli daha ülkesine döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Vail Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini çok özlediğini anlatan Abdullah, Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de dönüş yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

313 bin Suriyeli ülkesine döndü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 313 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:28
  1. suriyeliler
  2. ülkesine dönen suriyeliler

YORUM YAZ

  • ERDEMERDEM58 dk önce
    Bu süreçte emin olun 300 bin çocuk zaten dünyaya gelmiştir. 2023 Suriyeli nüfusu 10 milyonu aşacak. Yazın bir kenara

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi sallandı
  1. Korkutan deprem! Adıyaman beşik gibi..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki..
  3. Altın tahvili ve altına dayalı kira..
  4. Tekkeköy halkından Cumhur İttifakı’na..
  5. Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti..
  6. Abdurrahman Uzun Bayrampaşalı..
  7. HKÜ’de stratejik planlarını..
  8. Vali Kaymak’tan öğrencilere tavsiyeler
  9. Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı
  10. Jandarma’dan minik öğrencilere trafik..
  11. Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’nde..
  12. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve..
  13. "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş..
  14. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
  15. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
  16. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
  17. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
  19. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
  20. Festival öncesi davul zurna ile..
  21. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
  22. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
  23. Başkan Türel Google Trends..
  24. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
  25. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
  26. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
  28. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
  29. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
  30. Gaziantep'te asayiş
Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
İstanbul için son anket açıklandı!
İstanbul için son anket açıklandı!

Günün Karikatürü

20 Şubat 2019
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı