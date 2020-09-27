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Gündem 120 bin sürücü belgesi kimlikle birleştirildi
Gündem

120 bin sürücü belgesi kimlikle birleştirildi

İçişleri Bakanlığı, 5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 13:00:00 -
120 bin sürücü belgesi kimlikle birleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tanıttığı “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hizmete girdiği geçen pazartesi gününden itibaren uygulamadan 5 günde 120 bin 695 vatandaş yararlandı. Uygulamayla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylece vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmeti en ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

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