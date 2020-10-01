12 yıldır "büyük vurguna" hazırlanan Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal görüntüleriyle reklam yaptı

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’de Gazi Mustafa Kemal üzerinden para kazanma rekoru kırdı. Yıllardır iktidara gelemeyen Kemalistlerin duygusal boşluğundan yararlanarak, 2018 senesinde “Mustafa Kemal” isimli bir kitap yazan Özdil, milyonları cebe indirdi. Tamamen internetten bulduğu bilgilerle, bir kitapta olması gereken ciddiyetten uzak, köşe yazısı formatıyla yazdığı kitabın tuttuğunu gören Yılmaz Özdil, “1881 adet özel baskı” çıkararak 2500 TL’ye sattı. Köşeyi döndükten sonra vurguna devam etme kararı alan Özdil, 12 yıldır üzerine çalıştığını iddia ettiği kitabını yakında piyasaya süreceğini duyurdu.

Mustafa Kemal görüntüleriyle reklam yaptı

Yeni kitabıyla yine Kemalistlerin parasına göz diken Özdil, bu kez farklı bir strateji izleyerek tamamen Mustafa Kemal üzerinden reklam yapmaya başladı. Kitabın ne vaat ettiğinden bahsetmeyen Yılmaz Özdil, sadece Mustafa Kemal ve Milli Mücadele dönemindeki vatandaşların görüntülerinin yer aldığı bir video ile reklam yaptı. Videoda, İzmir Marşı’nın da kullanıldığı görüldü.

Kitap için 12 yıldır çalıştığını ileri süren Özdil hakkında, “12 senedir büyük vurgun için çalışmış” yorumları yapıltı.