  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası bir ilk! Nazilerden bu yana görülmedi

İstanbul'da hiç hesapta olmayan beyaz petrol bombası! Valilik apar topar harekete geçti

Eski İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin neden düştüğü açıklandı

İsrail karıştı, Netanyahu köşeye fena sıkıştı!

Atatürk söylemleri ile yapılan darbeler… 28 Şubat söylemleri teğmenlerin ağzına nereden pelesenk oldu?

Mert Başaran önce sordu, sonra yanıtladı…

Rusya, Ukrayna çatışması: Nükleer politikasını gözden geçirecek duyurdular!

Algı operasyonu çeken Netflix'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tepki: Gerçeği değiştiremezler

Ukrayna Ordusu’na kritik teslimat! Savaşın seyrini değiştiriyorlar

Herkes merak ediyordu! Ve Fatih Terim kararını verdi! İşte yeni takımı...
Yerel 12 yerinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi
Yerel

12 yerinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-02 03:05:00 -
12 yerinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Bursa’nın İnegöl de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.

Kavga saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak’ta meydana geldi. Efe G. (16) ile Suriye uyruklu Hani Kasım (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım’ı defalarca bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçağı yere atıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23