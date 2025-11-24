  • İSTANBUL
12 yaşındaydı... Kalp krizi geçirdi!
Yerel

12 yaşındaydı... Kalp krizi geçirdi!

Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
12 yaşındaydı... Kalp krizi geçirdi!

Malatya'da 12 yaşındaki Sude D. isimli öğrenci sınıfta kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

